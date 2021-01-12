Gözaltına alınıp serbest bırakılan işçilere iki kez sokağa çıkma cezası kesildi!

Sendikalı oldukları gerekçesiyle Cargill’in Bursa’daki fabrikasında işten çıkarılan işçiler, başlattıkları direnişin 1000’inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak ve taleplerini dile getirmek için Ankara’ya gitti. Tek Gıda-İş Sendikası binasında toplanan Cargill işçilerinin yolu polis tarafından kesildi.

YASAĞIN BİTMESİNE 10 DAKİKA KALA

Bakanlık binasına yürümelerine izin verilmeyen işçiler eylemlerini sendika binası önünde sürdürmek istedi ancak polis tarafından gözaltına alındı. 14 Cargill işçisi, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde serbest bırakılan işçilere bu kez sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza kesildi. İşçilere biri gece yarısı, diğeri yasağın bitmesine 10 dakika kala saat 04.50’te iki kez ceza kesildi.

HERKES ZULMÜNDE BOĞULSUN

Cargill İşçi Komitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı: Ankara'da bize ceza kesen polisler bir tutanak verdiler. “Bununla Karaman'a gidebilirsiniz” dediler. Karaman'ın girişinde yine plakalarımız verilmiş, yine 04.50’te sokağa çıkma yasağının bitmesine 10 dakika kala ceza kesildi. Bizler bu ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin çocuklarıyız, işimiz ekmeğimiz için mücadele verirken bugün burada 10 dakika kala ceza kesenlere hiçbir şey söylemiyorum. Yazıktır günahtır ikinci cezamız kesiliyor. Herkes zulmünde boğulsun.