Günlük vaka sayısında korkutan tablo! Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ikinci oldu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Nisan Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre semptom gösteren bin 706 kişiyle birlikte toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son tablonun ardından günlük vaka sayısı, Türkiye’yi Avrupa ve dünyada üst sıralara çıkardı.

AVRUPA’DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

42 bin 551 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa’da birinci sırada yer aldı.

Türkiye’yi sırasıyla 10 bin 793 vakayla Fransa, 10 bin 680 vakayla İtalya, 9 bin 902 vakayla Polonya takip etti.

DÜNYA’DA İKİNCİ SIRADA YER ALDIK

Worldometers’ta açıklanan güncel verilerin ardından Türkiye günlük vaka sayısında ise dünyada ikinci sırada yer aldı. Günlük vaka sayısında birinci sırada Hindistan bulunuyor. Ülkede günlük vaka sayısı 96 bin 557 olarak duyuruldu. Üçüncü sırada bulunan ABD’de ise günlük vaka sayısı 33 bin 527 olarak açıklandı.

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüsünün dünya genelindeki tırmanışı da sürüyor. Vaka sayısı 132 milyon 282 bin 898’e çıkarken virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 2 milyon 870 bin 89 oldu. Dünya genelinde sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 106 milyon 520 bin 66.

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