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Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Esenyurt’ta özel bir hastanede bir aydır yoğun bakımda corona virüsü tedavisi gören 64 yaşındaki şahsın vefat etmesi üzerine yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. Polis hastane ve çevresinde sağlıkçıları koruma amaçlı tedbir alırken, hasta yakınlarının tehdit dolu sözleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:12, 12/03/2021
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Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Olay, Esenyurt'ta özel bir hastanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Türkiye'de ilk corona vakasının görülmesinin 1'nci yılında iddialara göre 64 yaşındaki hasta, yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yaşanan olayda sağlık çalışanları kendilerini korumaya çalıştı.

Hastane içerisinde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda polis hasta yakınlarının tekrar bir taşkınlık çıkarmaması için hastane önünde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

“O ODADA ÇIKACAKSIN”

Hastane içerisinde yaşanan anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vefat eden hastanın yakınının doktora “O odadan çıkacaksın” dediği duyuldu. Hastanın yaklaşık 30 gündür corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü, bugün fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastane yaşanan olayı üzücü olarak değerlendirdi. (İHA)

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