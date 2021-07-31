Hatay’da orman yangını: Evler tahliye edildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler, tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

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Antakya’ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nin ormanlık alanında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Paniğe neden olan yangında evlerini terk eden çocukların, kuşlarını ve oyuncaklarını da yanlarına alması dikkat çekti.

Alevlere müdahale sürüyor.