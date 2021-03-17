HDP’den kapatma iddianamesiyle ilgili ilk açıklama

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılması üzerine yazılı açıklama yaptı.

“HUKUKUNA AĞIR BİR DARBEDİR”

Açıklamada, HDPye kapatma davasının demokrasiye yeni bir darbe olduğu ileri sürülerek, “Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlunun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir” denildi.

“OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ”

HDP’nin sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikir olduğu ve demokratik siyasetten taviz verilmeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, “Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır. Partimizin Merkez Yürütme Kurulunu yarın olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız.” ifadeleri yer aldı. DHA

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