HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler temizleniyor.

HES KODLU ULAŞIM YÜZDE 80’E ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını dolayısıyla 8 Aralık 2020 tarihinde Muğla il genelinde toplu ulaşımda HES kodunu uygulamasına geçti. Uygulamanın başladığı günden bu güne 222 bin 71 vatandaş HES kodu ile ulaşım sistemine entegre oldu. Muğla il genelinde 283 bin 499 vatandaş Muğla Kart kullanıyor. İl genelinde HES kodlu toplu ulaşım oranı yüzde 80'e çıktı. Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kişiler uygulama ile tespit edilip geçiş izni verilmiyor. Covid-19 tanılı ya da temaslı olan kişiler ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

HES KODU NASIL TANIMLANIYOR?

Muğla'da toplu taşıma kullanan ve kullanım kartlarına HES kodunu tanıtmayan yurttaşların öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi https://hes.mugla.bel.tr” web adresine girilerek, sayfadaki üç seçeneğin doldurulması gerekmekte, HES kodunuz varsa ilk kısma HES kodunun girilmesi, henüz HES kodu edinmemişseniz öncelikle e-Devlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunuzun oluşturulması gerekiyor. İkinci kısımda T.C. kimlik numarası veya pasaport numarasın yazılıp, üçüncü kısımda ise toplu taşıma araçlarında kullandığı ödeme yöntemine göre ulaşım kartınızın arka yüzünde bulunan bayiden alınan tam ve kişiselleştirilmiş ulaşım kartı numarasını veya 2 Dolumluk Kart numarasını girmeniz, ayrıca ödemelerini temassız banka ve kredi kartı ile ödemek isteyen vatandaşların ise Kredi Kartı Numarası girilerek işlem tamamlanmış olacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.