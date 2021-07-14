‘Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana dek mücadele edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA tarafından düzenlenen “Beşinci Yılında 15 Temmuz” konulu çevrimiçi sempozyumda konuştu. Oktay, “15 Temmuzu, o geceyi ve sonraki tüm süreci ilk andan itibaren iliklerine kadar yaşamış, mücadelenin her aşamasında yer almış bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

5. yıl dönümünde 15 Temmuz'u her yönüyle ele alan SETA web sempozyumunun açılışı vesilesiyle dijital ortamda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sempozyumun,15 Temmuz milli birlik ve beraberlik ruhunu perçinlemeye ve ulusal-uluslararası kamuoyunda zihinleri tazelemeye vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“81 İLDEN, GENCİ YAŞLISI CANI PAHASINA KARŞI DURDU”

Oktay, “15 Temmuz hain darbe girişimi, siyasi tarihimizde, demokrasiye ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkasıdır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahaleler zincirine eklenen her yeni halkada Türkiye’nin temel demokratik kurumları vesayetçilerin hedefi olmuş ve milletin sesi bastırılmıştır. 15 Temmuz ise milletimizin topyekûn mücadele ruhuyla geçmişteki tüm darbe girişimlerinden ayrılmıştır ve bir direniş destanına dönüşmüştür. O kara gece, 81 ilimizden genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımız iradesinin hiçe sayılmasına canı pahasına karşı durmuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanları dolduran aziz milletimizin gösterdiği cesaret olmasaydı, kim bilir, bugün nasıl bir Türkiye manzarası olacaktı. Çünkü15 Temmuz hain kalkışması, yalnızca egemenliğimize karşı bir vesayet girişimi değil açıkça bir terör saldırısı ve esaret girişimiydi” açıklamasını kaydetti.

“ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu saldırıya 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle ve 2015 yılının temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çukur eylemleriyle de birlikte bakmak gerekir. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen karanlık odaklar 15 Temmuz saldırısıyla asıl maksatlarını, ülkemiz üzerinde nasıl bir oyun oynamaya çalıştıklarını ortaya koymuştur. FETÖ maşasının yıllarca güdümlü şekilde hazırladığı alçak plan hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı dik duruşu ve milletimizin cesaretiyle bozulmuştur. Sadece o gece değil, siyasi hayatının her döneminde her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımız; ‘biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz' dedi ve milletimizi onurlu bir mücadeleye davet etti. İşte bu çağrı üzerine selalarla, dualarla meydanlara inen milletimiz tarihe geçecek bir direniş destanına daha, omuz omuza, birlik beraberlik içinde imza atmıştır. 251 kardeşimiz şehit olurken, 2 bin 734 kardeşimiz ise yaralanarak gazilik unvanıyla şereflendi. Göğsünü siper ederek bu hayâsız akını durduran şehitlerimize ve bugüne kadar vatanımız uğrunda şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.”

“YABANCI MEDYA GÖRMEZDEN GELDİ”

Şehitlerin ve gazilerin bayraklaştırdığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Oktay, “15 Temmuz’da kimlerin Diyarbakır’da siper vaziyeti aldığını, kimlerin güney sınırımız boyunca harekete geçmek üzere işaret beklediğini unutmuş değiliz. Yabancı medya tarafından 15 Temmuz sürecinin nasıl çarpıtıldığı, görmezden gelindiği ve yaşananlara yanlı yaklaşıldığını da unutmadık. Umudunu FETÖ’cü cuntaya bağlayanların olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını da iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da yeniden canlanan ‘Türkiye Geçilmez' ruhu, hem kuklayı hem kuklacıyı, terörü besleyen kim varsa kaynağını kurutmayı gerektirir, öyle de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“FİİLİ DARBE DAVALARI NETİCESİNDE 4 BİN 890 SANIĞA HAPİS”

Oktay, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde, başta hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle havada, karada, denizde; yurt içinde yurt dışında kararlılıkla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli dayanaklarından birisi Yargı sistemimizdir. Adalet mekanizmamız 15 Temmuz’un ilk anlarından itibaren hemen harekete geçmiş ve gerekli yargısal süreci işletilmiştir. Başta terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar olmak üzere tüm süreç, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, büyük bir titizlikle yürütülmüştür ve bugünde öyle yürütülmektedir. Sözde demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin hiç birinde böyle bir süreçte bu kadar titiz bir adalet mekanizmasının yürütüldüğünü pek hatırlamıyoruz.

Yargı Teşkilatımız ilgili soruşturma ve davaları hem bağımsızlık hem de tarafsızlık ilkesine uygun olarak Anayasa ve kanunlar çerçevesinde sürdürmektedir. Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı neticelendirilen soruşturmalar sonucunda toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288’i karara bağlanmış olup yargılaması devam etmekte olan bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkûmiyetine hükmedilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCI SAYISI 3 BİN 968”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yargı organımız bu mücadeleyi büyük bir fedakârlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren örgüt üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 968’dir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu iddiaları ciddiyetle inceleyerek FETÖ’nün adalet mekanizmasının her bir hücresinden temizlenmesine yönelik gayretlerini sürdürmektedir. FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları boşunadır. Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana dek bu sinsi terör örgütü ile mücadele edeceğiz.

Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ’cülerin önemli bir kısmını belirleyerek, kamu bünyesinden temizledik. Örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini birer birer ortaya çıkardık. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ’nün ihanet kodlarını çözme ve yok etme çalışmalarını sürdürüyoruz. Örgütün kurum yapılanmalarına yönelik operasyonların yanı sıra örgüt evi operasyonları ve sınav soruşturmaları da güvenlik birimlerimizce sürdürülmektedir. FETÖ ihanet şebekesinin sadece yurt içinde değil yurt dışındaki faaliyetlerinin sonlandırılması için de yoğun gayret içindeyiz.”

“MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK”

Bugüne kadar pek çok ülkeden 100’ün üzerinde FETÖ üyesi terörist Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildiğini belirten Oktay, “Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün Emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı ve FETÖ’nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler sadece geçtiğimiz 7 ay içerisinde ülkemize getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı’yı da ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecek.

Yurt içinde farklı maskeler altında gizlendiğini zanneden ya da yurt dışına kaçarak devlete millete yapmış olduğu ihanete rağmen huzur bulacağını sanan örgüt üyeleri varsa, buradan ben bir kez daha uyarmış olayım; FETÖ ihanetinin affı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ihanet şebekesini son hücresine kadar temizleyeceğiz. Tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmayacağız. Kan döken, bu millete pusu kuran, zarar veren hiçbir yapının dünyanın hiçbir yerinde varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Bunu FETÖ’cülere kucak açan ülkeler de FETÖ’yü taşeron olarak kullananlar da böyle bilsin” diye konuştu.

“BULUNDUĞU HER ÜLKE İÇİN TEHDİT”

FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade sürecinde destek veren ülkelere teşekkür eden Oktay, “FETÖ yüzün üzerinde ülke devlet içerisinde yapılanmış ve devlet mekanizmalarına sızmış uluslararası bir terör ağıdır. Her zaman söylüyoruz; bu şer şebekesi sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bugün FETÖ’yü kullanışlı görerek besleyenler yarın mutlak şekilde bu örgütten muzdarip olacaktır. FETÖ’nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul ederek gerek kılcallarından temizleyen gerek örgüt mensuplarının ülkemize iade sürecinde destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyor tutumlarının diğer ülkelere de örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“ALLAH BİR DAHA 15 TEMMUZ’LAR YAŞATMASIN”

Oktay, “15 Temmuzdaki bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız ve aynı zamanda ihtiyat ve teyakkuzu da elden bırakmayacağız. Gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkan milletimiz bir daha asla yeni 27 Mayıs’ların, 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların, 15 Temmuzların yaşanmasına müsaade etmeyecektir, etmeyeceğiz. 15 Temmuz’un 5. Yıldönümü Sempozyumu ile Ömer Halisdemir, Abdullah Tayyip Olçok ve Şehit Özel Harekât Polisi Demet Sezen gibi kahramanlarımızın aziz hatırasını ve ‘Türkiye Geçilmez' ruhunu yaşatan SETA ve sempozyumda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın inşallah. Hepinizi Allaha emanet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı. (İHA)