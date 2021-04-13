Hulusi Akar’dan Ukrayna açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra Ordu ve Kuvvet Komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vazifesinin sınırlarının güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hâle getirerek asil milletini terör belasından kurtarmak olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK’nın ülkenin ve milletin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğini bildirdi.

TSK’da Kovid-19’la mücadele kapsamında aşılamanın devam ettiğini belirten Bakan Akar, tüm personel aşılanana kadar da bunun süreceğini söyledi. Ukrayna’daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Bakan Akar, Ukrayna’nın Türkiye’nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi.

“RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİNİN BİTMESİNDEN YANAYIZ”

Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım’ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz, her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin konuşmaların yapılıp diyaloğun sağlanıp bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz.”

SAĞ KURTULAN PİLOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, geçtiğimiz günlerde İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan ve Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçaktan sağ olarak kurtulmayı başaran Albay Ahmet Kendir ile Yarbay Hakan Eryılmaz ile telefonda görüştü.

Albay Ahmet Kendir’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Akar, olayın nasıl olduğu hakkında bilgi aldı. Bakan Akar, “Yaptığınız büyük kahramanlık, fedakârlık, sizlerle gurur duyuyoruz, büyük geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Yarbay Hakan Eryılmaz’la da görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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