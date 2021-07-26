İBB, havalimanı taksicileriyle uzlaşma sağladı! İşte mutabık kalınan konular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME tarafından daha önce belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda çalışan 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini askıya aldı.

İBB bu gelişmenin ardından, İstanbul halkının ve kent ziyaretçilerinin daha fazla mağduriyet yaşamaması için konun taraflarıyla bir buluşma gerçekleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığındaki toplantıya İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve İGA Temsilcisi Turgay Yaman katıldı.

MUTABIK KALINAN KONULAR BELLİ OLDU

Sorunun çözümü için detaylı görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası şu konularda mutabık kalındı:

* Taksimetrelere ilişkin İBB'ye ulaşan şikayet ve iddiaların ilgili kurum olan İl Bilim ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşıldığı ve kurumca yapılacak inceleme sonucuna göre yaptırım ve denetim sürecinin değerlendirilmesi;

* İlgili esnaf tarafından İBB sistemine yüklenen yanlış/hatalı Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerinin düzeltilmesini müteakip geçici çalışma belgeleri tekrar aktif hale gelebilmesi,

* Havaalanı Taksi Kooperatifince yoğunlukla kullanılmakta olan ve şikayete konu yolculukların denetlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla; taksimetre cihazlarının 2017/4-6 sayılı UKOME Kararı ile zorunlu tutulan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihazları ile entegre olması gerektiği,

* Söz konusu entegrasyonun bir an önce hayata geçirilebilmesi amacıyla İBB ve ilgililer arasındaki teknik çalışmaların 26 Temmuz 2021 itibariyle başlatılması,

* Yapılacak çalışma sonucunda entegrasyonun sağlanamaması durumunda ilgili yaptırımların uygulanması.