UKOME’den İmamoğlu’na bir ret bir kabul

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti. Toplantıda hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından 2020 yılının haziran ayından beri defalarca reddedilen İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin yeni taksi önerisi revize edilerek tekrar gündeme sunuldu.

Bu kez ilk etapta 1000 yeni taksinin sisteme dahil edilmesi önerildi. Daha önce yine reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi de oya sunuldu. 1000 yeni taksi teklifi reddedilirken, toplam 1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ise kabul edildi.

“TAKSİ ŞİKAYETLERİ ARTTI”

Yeni 1000 taksi teklifini sunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yeni taksi ile ilgili benzer sunumu 2020 yılının kasım ayında yaptıklarını hatırlatarak “O günden bugün bazı şeyler değişti. Aradan geçen sürede taksilerle ilgili şikayetler arttı. 5 bin yeni taksi teklifimizi de 1000 taksiye indirdik” dedi.

Taksi sisteminin sorunlu olduğunu, taksi şoförünün cironun sadece yüzde 13'ünü aldığını, bazılarının da gelirini arttırmak için başka yollara başvurduğunu belirten Demir, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da taksi başına 6 şikayet geldiğini ve rakamın korkunç olduğunu söyledi. Demir, 1000 taksiye “evet” denilirse yeni taksilerin İBB'nin mülkiyetinde işletileceğini, canlı yayın ile şeffaf ihaleye çıkılacağını anlattı.

“TAKSİ UCUZ OLDUĞU İÇİN SAYISI AZ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu teklifin 6 defa bu teklif oyçokluğu ile reddedildiğini hatırlattı. Aksu, dijital sisteme geçilirse yeni taksiye ihtiyaç olmayacağını savunarak “Taksi sayısında sorun varmış gibi görünmesinin nedeni, taksinin ucuz olması nedeniyle toplu taşıma yerine taksinin tercih edilmesidir. Taksi özel taşıma aracıdır, ucuz olursa kalite olmaz.

UKOME toplantıları yaklaşınca nasıl oluyorsa taksilerle ilgili eski haberler ısıtılıp ısıtılıp sunuluyor. Bu bir algı operasyonu” dedi. İmamoğlu'na seçimden önce verdiği sözü tutmadığını kendilerine danışılmadığını görüşlerinin alınmadığını belirtti.

Trafik sorunu çözülmeden taksi sayısının artırılmaması gerektiğini ifade eden Aksu “ Var olan 17 bin 395 taksi üzerinde birlikte çalışma yapalım. Var olan çalışma düzeninin rehabilite edelim” dedi. İBB'nin İ-Taksi projesini beceremediğini sistemin çalışmadığını söyleyen Aksu, yeni taksilerin sisteme dahil olmasını uygun bulmadıklarını ifade etti.

“SAYI DEĞİL NİTELİĞİ TARTIŞALIM”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel iyi ve kaliteli ulaşımın taksi sayısı arttırılarak sağlanamayacağını savunarak “Sayı değil nitelik konusunda çalışalım. Denetimleri arttıralım” dedi. Esnaf temsilcileri, “Mağduruz, size inandık söz verdik trafiği çözeceğinizi söylediniz. Taksi artarsa trafik daha da artacak. Önce trafiği azaltın. Yeni taksiye karşıyız. İBB'nin ihtiyacı varsa açık arttırmaya çıkarsın 2 bin plaka satsın” dediler.

“TAKSİYE İHTİYAÇ VAR MI YOK MU?”

Oturumu yöneten İmamoğlu, 19 yıl boyunca İBB'nin ulaşım birimlerinde görev aldıktan sonra yeni yönetim döneminde Ulaştırma Bakanlığı'na geçen Serdar Yücel'e “Taksiye ihtiyaç var mı yok mu?” diye sordu.

Yücel, “Ölçerek anlayabilirim” dedi. İmamoğlu “19 yıl boyunca ölçmediniz mi?” sorusunu yöneltti. Yücel “Biz ölçmenin yolunu yaptık. Bu göreceli bir şey. Taksi ihtiyacı ölçümlenmeden bilinemez” dedi. İmamoğlu “Siz 19 sene ölçmemişsiniz, biz 2 senede ölçtük ve taksi ihtiyacı vardır diyoruz” karşılığını verdi.

Yücel, bu ihtiyacın İTÜ'nün sahte raporuna dayandırıldığını söyleyince İmamoğlu tepki göstererek “Suç işliyorsunuz. Müdür bey biz sizin raporunuzu da okuduk. Bugün bu kurumda görev yapıp Ulaştırma Bakanlığı adına görüş beyan ediyorsunuz. UKOME'nin sandalye sayısının ele geçirildiği günlerdeyiz. Başka sorular sorarım altından kalkamazsınız. Siyasi konulara girmeyelim. Esnaf arkadaşımız açıkça söyledi. Oda başkanı ile yaptığımız toplantıda da ‘kiralamayın satın evet diyelim' demişti. İstanbul'da taksi ihtiyacı vardır. İlçe ilçe taksi pazarladınız. Temsilcilerinizden bunları dinledim. Ben karnından konuşan biri değilim. Oda temsilcileri sağda solda anlattı. Günün sonunda damara dokunan mesele niye satılmıyor da kiralanıyor? Kimse kimseyi aldatmasın. Oda başkanı şeffaflıktan bahsetti. Benden şeffafını bulamazsınız.3 yıldır alamadığınız zammı ben verdim. 50 gazete zamcı diye haber yaptı ağzınızı açmadınız” dedi.

YENİ ŞAFAK GAZETESİNE ÖRNEK GÖSTERDİ

İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi'nin “Taksiciler İstanbulluyu bezirdi” haberini gösterip “Bu algı değil haber. Benimle ilgisi yok” dedi. İmamoğlu, bakanlık temsilcisi Yücel araya girince “saygısızlık” yapıyorsun diyerek mikrofonu kapattırdı.

“TEK DERT İMAMOĞLU BUNU YAPMASIN”

İmamoğlu “Sokağa çıkın sorun. Bu neyin inadı ısrarı? Tek dert ‘İmamoğlu bunu yapmasın, İmamoğlu güzel bir şey göstermesin'. UKOME’yi ele geçirmek için yapılan hamlenin de arkasında yatan gerçek budur. Halkımız bunu duysun, bilsin. Kalitesiz hizmete mahkum bırakılan halk bu kararın siyasi bir şekilde alınmasının kahramanlarına gereken ve hak ettiği cevabı verecek” dedi. İmamoğlu “1000 taksi meselesinin tartışılmaya devam etmesini ısrarla isteyeceğim. Olumsuz cevap verenlere nedenlerini soracağım bir sonraki toplantıda tek tek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD neden taksiye karşı olduğunu kurumu adına açıklayacak. Her kurumun fikrini merak ediyorum” diye konuştu.

BELEDİYE TEMSİLCİLERİ OYLAMAYA DAHİL EDİLDİ

Ardından oylamaya geçildi ve 1000 yeni taksi teklifi oyçokluğu ile reddedildi. İmamoğlu, toplumun genelini ilgilendiren bir konu olduğu için 39 ilçe belediyesinin temsilcisinin oturumda olduğunu belirterek tekrar oylamaya sunmak istedi.

“ATRAKSİYON” TARTIŞMASI

Bir süre usul tartışması yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “Usul olarak böyle atraksiyonlara gerek yok” dedi. İmamoğlu da “Bürokratsınız kendinizi çeki düzen verin atraksiyon gibi kelimeler kullanmayın. Atraksiyon yok bir öneri var. 4 kez söz verilmeden söz aldınız. Siyaset yapacaksınız çıkar dışarıda yaparsınız” karşılığını verdi.

AKP'Lİ BELEDİYELER DE REDDETTİ

İmamoğlu, usul tartışması çıkınca yönetmeliği okuyarak belediye temsilcilerinin de oy hakkı olduğunu ifade etti. 39 belediyenin 25'inin temsilcisinin oturumda olduğu belirlendi. Tekrar oylama yapıldı. UKOME üyelerinden 11'i kabul, 16'sı ret oyu kullandı. Belediye temsilcileri arasında yapılan oylamada 14 kişi “evet”, 21 kişi “hayır” oyu kullandı. Teklif bu ikinci kez reddedildi. 37 ret, 25 kabul oyu kullanılmış oldu.

1000 MİNİBÜS VE DOLMUŞUN DÖNÜŞÜM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Daha sonra 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm teklifinin oylamasına geçildi. Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Yücel, teklifin kabul edileceğini söyledi. İmamoğlu, bir seneyi aşkın süredir tartışıldığını ve reddedildiğini belirterek “Bu bizim ne kadar analitik düşündüğümüz, siyasi karar vermediğimiz görülmüş oldu” dedi. Karar kabul edildi.

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