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İçişleri: 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları neticesinde 5 terör örgütü mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Güncellenme: 19:41, 24/01/2021
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İçişleri: 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinden kaçışın devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK olmak üzere 5 örgüt mensubunun Türkiye’ye giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.” DHA

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