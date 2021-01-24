İçişleri: 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinden kaçışın devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK olmak üzere 5 örgüt mensubunun Türkiye’ye giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.” DHA