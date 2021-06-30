İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim oldular

PKK’dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarında PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

*Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında örgüte katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

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