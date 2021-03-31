İcra müdürlüklerine rüşvet operasyonu

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, bazı icra müdürlüklerinde satılan bazı araçların parçalarının söküldüğü ve hasarlı araç olarak düşük fiyata satıldığı bilgisine ulaştı. İddiaya göre, icra dairesinde çalışan kamu görevlileri rüşvet karşılığında araçları tanıdıkları kişilere satıyorlardı.

Mali polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı işlemlerin sürelerinin kısaltıldığı ve bunun için rüşvet alındığını da belirledi.

YAŞLI İNSANLARI TELEFONLA DOLANDIRDILAR

Araştırmada, şüphelilerin suç örgütü gibi hareket ettikleri belirlenirken, bazı icra dairesi görevlilerinin, şüphelilerin istekleri doğrultusunda rüşvet karşılığı satış günlerini değiştirdiği de öne sürüldü.

Şebekenin yaşlı insanlara cep telefonu satarak icra dosyası açtıkları ve bu yöntemle dolandırdıkları da polis ekiplerince tespit edildi.

29 ŞÜPHELİ

Mali polisin yaptığı çalışmalarda 29 şüpheli tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından dün İstanbul, Kırklareli ve Niğde'de operasyon düzenledi.

Sabah 06.00'da gerçekleşen baskında, aralarında biri emekli 2 icra müdürü, 6 müdür yardımcısının da bulunduğu 17'si kamu personeli 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin corona virüsüne yakalandığı, karantinada olduğu için gözaltına alınmadığı belirtildi.

20 KLASÖR İCRA DOSYASI

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 klasör icra dosyası, 4 kaşe, 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.