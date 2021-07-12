İki ilde operasyon, Sedat Peker’e yakın isim de gözaltında

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olayın, 9 Nisan’da Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda elde edilen delillerden ortaya çıktığı belirtildi. İddiaya göre, “K… Döner” isimli bir şirketin sahibi aylar önce organize suç örgütü olan bir grup tarafından tehdit edildi.

RESTORAN SAHİPLERİ TEHDİT EDİLDİ İDDİASI

Şirket merkezine giderek tehditlerini yoğunlaştıran şüpheliler iddialaya göre, baskı uygulayarak K. Döner isimli firmayı ele geçirdi. Firmanın ismini değiştiren suç örgütü üyeleri daha önce isim hakkı satın almış olan restoranlara yöneldi. Yaklaşık 8 restoran sahibini “Eski şirket öldü. Geçmişten kalan borcunuz var. Ya parayı ödeyin. Ya da bırakın gidin” diyerek tehdit ettikleri öne sürülen şebeke üyelerinin bu bayilere el koydukları iddia edildi.

İKİ İLDE OPERASYON

Organize polisinin yaptığı çalışmalarda, yasa dışı olarak ele geçirildiği iddia edilen restoranları Sedat Peker’e de yakınlığıyla bilinen Fikret A.’nın yönettiği iddia edildi. Araştırmalarda, Fikret A. ile birlikte 17 şüpheli daha tespit eden polis, bu sabah İstanbul ve Rize’de operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Fikret A.’nın da olduğu 15 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin aranmasının devam ettiği belirtildi.