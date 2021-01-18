İlmi değil GDO’YU yayacaklar

Başta GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) olmak üzere insan sağlığını tehdit eden hastalıklı ve zararlı bitkisel ürünlerin ülkeye girişini ve ülke içinde yayılmasını önleyen İstanbul'daki Zirai Karantina Müdürlüğü'nün binasının 10 dönüm arsasıyla birlikte Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı'na (İYV) devredildiği bildirildi.

Sürpriz tahsisin hemen ardından binanın acilen boşaltılmasının istendiği belirtildi. İçerisinde kritik laboratuvar cihazlarının bulunduğu binanın boşaltılması halinde bitkisel ürün testlerinin en az 2-3 ay yapılamayacağı, bu nedenle zararlı bitkisel ürünlerin ülkeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

HALK SAĞLIĞINI KORUYOR

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde İstanbul Küçükçekmece'de faaliyetini sürdüren Zirai Karantina Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla bitkisel ürünlerin teknik analizini gelişmiş laboratuvarlarında yapıp, gerektiğinde karantina uyguluyor.

Laboratuvarlarda, özellikle yurtdışından gelen bitkisel ürünlerin hastalık ya da zararlı organizma taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor, bu sayede GDO'lu ve benzeri ürünlerin ülkeye girişi ve yayılması önleniyor. Müdürlük aynı zamanda ihraç edilecek bitkisel ürünleri de inceleyip gerektiğinde ihracata izin vermiyor. Türkiye'nin en gelişmiş bitkisel ürün laboratuvarlarının bu bina içerisinde yer aldığı ifade ediliyor.

BİNAYI DERHAL BOŞALTIN

Tarım Bakanlığı tarafından sürpriz bir şekilde İlim Yayma Vakfı'na tahsis edilen 10 dönümlük arsaya vakfa ait üniversitenin yerleşeceği belirtildi. Zirai Karantina Müdürlüğü'ne ise geçici olarak Atatürk Havalimanı içerisindeki bir hangarda yer gösterilip, mevcut binanın acilen boşaltılmasının istendiği bildirildi. Ancak içerisi en gelişmiş teknik laboratuvar araç gereçleriyle dolu olan binanın bu şekilde boşaltılması halinde analizlerin yapılamayacağı, dolayısıyla ülkeye GDO'lu ürünler dahil her türlü zararlı bitkilerin girebileceği uyarısı yapıldı.

VİCDANEN DE RAHATSIZIZ

Arsanın vakfa verilip kritik kurumun apar topar taşınmak istenmesi Türkiye Tohumcular Birliği'nde (TÜRKTOB) de endişe yarattı. Tohum fidan, fide ve süs bitkileri ithalat ve ihracatında bitki koruma analiz ve kontrol işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin bu kurum tarafından yapıldığını belirten TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, taşınma halinde kurumun en az 2-3 ay hizmet veremeyeceğini, bunun da İstanbul gümrüklerinden tarım ticaretinin yapılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Taşınma sırasında kritik cihazların zarar göreceğine de işaret eden Akcan, “Burası ülkemizin en gelişmiş ve son teknolojiyle donatılmış tek laboratuvardır. Laboratuvarın bu şekilde taşınması ve zarar görmesi bizleri vicdani olarak da rahatsız etmektedir” dedi.