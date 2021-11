İmamoğlu bir dokundu, bin ah işitti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de esnaf ziyareti sırasında esnafın ve vatandaşın zamlara yönelik şikayetlerini dinledi. Vatandaşlar İmamoğlu’na “Fiyatlar almış başına gidiyor, alacak gücümüz yok. 5 kilo yağ 120 TL, 1 kilo peynir 70 TL oldu. Her gün zam. Biz asgari ücretli çalışan insanlarız. Hayat bitmiş” diye dert yandı.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de esnafı ziyaret etti. Önce bir fırına giren İmamoğlu, işletmecinin fiyat artışıyla ilgili şikayetlerini dinledi.

Fırıncının un, yağ ve susama gelen zamlarla ilgili şikayetine İmamoğlu “3-5 ayda un yüzde 35 arttı. Benim de ekmek dükkanım var. Halk Ekmeği yönetiyorum. Unu ben de takip ediyorum” dedi. Esnaf “Onun çözümünü bulamıyoruz” karşılığını verdi. İmamoğlu “Çok acı. Döviz kuru belini büktü sürecin. İthal olduğu için şu an ağırlıklı olarak buğday vesaire onun etkisi yüksek” dedi. Esnaf “Baş edemiyoruz” diye dert yandı.

“HALK EKMEĞİ ZARARINA SATIYORUZ”

İmamoğlu bu durumun firmaların değil bir politikanın sonucu olduğunu vurguladı.

Esnaf “Ezilen hep biziz” diye konuştu. İmamoğlu da “Şu anda biz Halk Ekmek olarak zararına satıyoruz. Memleketin üreteni, çalışanı, çalışmayanı çok zorda. Ekonomi iyi durumda olmalıydı, niye bu durumda hep beraber düşünmek zorundayız” dedi.

“FİYATLAR ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

Daha sonra bir şarküteriye giren İmamoğlu müşterilerin “Fiyatlar almış başına gidiyor, alacak gücümüz yok. Emekliyim aldığım 2 bin lira para; şuradan aldığım malzeme 150-200 TL. Elektriğim, suyum, doğalgazım var, cep telefonum var. Evden 2-3 km yürüyüp geldim burası daha hesaplı diye. Peynirin kilosu 55 TL. Ucuzunu alsam çöpe atacağım, yiyemeyeceğim” şikayetine tanık oldu.

İmamoğlu “Türkiye'de bir vatandaşın alım gücünün son 30 yıldaki en düşük seviyesi. Koşullar zor ama inan ki kalben söylüyorum bu memleketin sorunu yönetimsel” dedi. Vatandaş da “Aynen öyle, ben cebimi doldurayım sen ne edersen et” diye destek verdi. İmamoğlu “Bu memleket dirayetli, adaletli, mantıklı, gelir paylaşımını düzenleyici tedbirler alınsın 2-3 senede bu memleketin sorunu kalmaz” karşılığını verdi.

“MEMLEKET İYİ YÖNETİLMİYOR”

Ziyaretlerini sürdüren İmamoğlu'nu görüp yanına gelen vatandaşlar zamlarla ilgili şikayetlerini sürdürdü.

Bir vatandaşlar “5 kilo yağ 120 TL, 1 kilo peynir 70 TL oldu. Her gün zam, zam. Biz asgari ücretli çalışan insanlarız. Zam, zam ne olacak?” diye sordu.

İmamoğlu “Memleket iyi yönetildiği gün bu işlerin hepsi 1-2 senede biter. Bu memleket iyi yönetilmiyor. Bu ülkede 1-1.5 senede döviz yüzde 30 niye artsın? Yönetemezsen artar. Bizim bu yönetimden bu idareden bir an önce kurtulmamız lazım. Şu an dünyanın en ucuz emeği Türkiye'de” dedi. Vatandaş yardım isteyerek “Bir adamın 3 tane çocuğu var asgari ücretle çalışıyor evine ekmek götüremiyor. Politikacılar 100 bin lira aylık alıyor. Asgari ücret 2 bin 800 lira, nasıl oluyor bu iş? Sultanbeyli'de ev kirası en kötü bin 500 lira. Bir kilo peynir 70 TL, eskiden buradan alışveriş yapardım şimdi giremiyorum buraya. Hayat bitmiş. Garibanlara yardımcı olun” dedi.

İmamoğlu “Elimizdeki bütün imkanlarla garibanların yanındayız” karşılığını verdi.

“SİYASETÇİLERİN GÖZÜNDE VATANDAŞ YOK”

Daha sonra cep telefonu aksesuarları satan bir dükkana giren İmamoğlu “Kurlar işlerinizi etkilemiştir” diyerek esnafla sohbete başladı.

Esnaf “Keşke biraz olsa. Her anlamda zor” dedi. “Herkesin cebindeki para küçüldü” diyen İmamoğlu “Bir A4 kağıdı alalım, üçte biri gitti. Yüzde 30'u 4-5 ayda gitti. Daha kötüsü senin ürünün de daha pahalandı. Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Yazık. Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi” ifadelerini kullandı. Esnaf “Dediğinize aynen katılıyorum. Fakat biz toplum olarak bireysel düşünen insanlar olduğumuz için sorunlar yaşıyoruz. Ben akşama kadar siyaset programı izliyorum. Hiçbirinin gözünde vatandaşı görmüyorum. CHP'sinde de MHP'sinde de HDP'sinde de AKP'sinde de… Ben 2 seçimdir oy kullanmıyorum. Çünkü hiçbirinin gözünde vatandaşı görmüyorum. Belki yola böyle çıkılıyor olabilir ama final hiçbir zaman bu olmuyor, bu da bizim zorumuza gidiyor” dedi.

“EŞ, DOST, AKRABAYA DÖKERSEN İŞİ BÖYLE OLUR”

İmamoğlu da ”Çünkü vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine ne kadar katılırsa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları yaparsın. Parti seçiliyor, yönetiyor, hakkıdır. Ama aç kollarını vatandaş ile yönet. Her şey şeffaf olsun. Sana soruyorum İBB konularını son 2 seneden önce bu kadar biliyor muydu vatandaş? Her şeyi gösteriyoruz. Meclisi görün, toplantılarımızı görün diyoruz. Her anımızı gösteriyoruz. Niye biliyor musun? Vatandaş bizi uyarsın, bize önersin, gerekiyorsa şikayette bulunsun diye. Şu anda bırak partiyi, küçül küçül eş dost akrabaya dökersen işi böyle olur. Her şeyi akraba yönetsin… Ya kardeşim sen dükkanını akrabanla yönetebilirsin senin çünkü. Ama bu memleket 84 milyon…İnşallah aşacağız” dedi.

