İmamoğlu: İstanbul’un bir gecede alınan kararlara altüst olmasının önüne geçeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul Ulaşım Platformu'nun kuruluşunu, geçtiğimiz şubat ayında tamamladı.

Bu kapsamda, meslek örgütlerine davet yapıldı. Yapılan davette, İstanbul Ulaşım Platformu’nun tüm paydaş ve vatandaşların katkı sunabileceği geniş tabanlı bir platform olmasının amaçlandığı vurgulandı.

Platform, ilk çalıştayını, İBB yöneticileri, bürokratları ve sektör temsilcilerinin geniş katılımlarıyla gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çevrimiçi düzenlenen çalıştaya katılarak, açılış konuşmasını yaptı.

“ULAŞIM, EN GÜCEL SORUN”

Ulaşımın İstanbul'un güncel sorunu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi:

* Uzun yıllardır aynı sorun devam ediyor. Burada mühim olan, ulaşım sorununa nasıl baktığınız, nasıl çözüm aradığınız.

* Başından beri söylediğimiz bir şey var. ‘İstanbul Senin' mesajı, öylesine söylenmiş bir mesaj değil. İstanbul'un her paydaşının sürecin içerisine fikrini kattığı bir mekanizma, bize en doğru yolu gösterecektir. Muhtemeldir ki, İstanbul'un trafiğinde bulunan milyonlarca insanın bile şu an fikri vardır ulaşımla ilgili.

* ‘Şurası ters gidiyor. Aslında şu kavşaktan şöyle dönülse, buradaki sıkışıklık giderilecek…' Ben, bazı toplantılarda, ulaşım biliminin fertlerinin kullandığı terimlerde şunu görüyorum: Kağıt üzerindeki çözümlerden ziyade, oradaki kullanış biçimi ve gözlem, bazen bilimin ötesine geçebiliyor, pratikte çözümü o sağlayabiliyor. Böylesi bir ortamda, herkesin fikri kıymetli. Onun için kapsayıcılığı önemsiyoruz.

“İSTANBUL'UN SAVRULMASININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ”

İstanbul'un bir gecede alınan kararlarla alt üst olmasının, savrulmasının engellenmesinin gerekliliğine vurgu yapan İmamoğlu, “Tabi İstanbul’da, ne yazık ki böyle bir trajik durum yaşanmıyor değil. Çok sıkı araştırılan, her türlü paydaşının devrede olduğu, İstanbul’un yerel yönetimlerinin katkı sunabildiği bir mekanizmanın yerine, bir odaya kapanan insanların kentin belki 50 yılına damga vuracak, vurabilecek bazı işleri yapıyor olması, bir domino taşı gibi arkada birçok şeyin yıkılmasına devrilmesine sebep olabiliyor. O bakımdan İstanbul’la ilgili hayati, bu tarzda birçok konunun ortaya konması ya da karar verilmesinde Ulaşım Platformu'nun daha da genişletilmiş şekilde fikrinin alınması ve bu tür çalışmaların yapılması, bizi büyük hatalardan koruyacaktır diye düşünüyorum” dedi.