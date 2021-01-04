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İmamoğlu’ndan Boğaziçi Üniversitesi mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım" paylaşımı yaptı.

Güncellenme: 21:17, 04/01/2021
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İmamoğlu’ndan Boğaziçi Üniversitesi mesajı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına tepki göstermek amacıyla üniversitenin Güney Kapısı önünde toplanmıştı. Boğaziçililere, diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de destek vermişti.

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman.

* Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım.

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