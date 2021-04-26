İşkencedere’de, dozerli çalışmalar jandarma korumasında başladı

İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağına karşı mücadele eden köylülere dün jandarma müdahale etmiş ve 8 köylüyü gözaltına almıştı. Müdahalenin ardından iş makineleri taş ocağının yapılacağı alana ulaşmak için ormanın içinden yol açmaya başladı. Yaklaşık 2 saat çalışan şirket elemanları iş makinelerine vadide bırakıp gitti. İş makinelerinin başında jandarma ekipleri sabaha kadar nöbet tuttu. Öte yandan yaşanan arbadede gözaltına alınan İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım ile 8 köylü akşam saatlerinde haklarında tutanak tutularak karakoldan serbest bırakıldı.

YOLLAR KESİLDİ VATANDAŞIN VADİYE GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Sokağa çıkma yasaklarının kalkmasının ardından çevre il ve ilçelerden vadiye giden çevreciler ve vatandaşlara jandarma izin vermedi. Vadi girişi ve köy yollarına barikatlar kuran jandarma, insanların iş makinelerinin çalıştığı alana ulaşmasını engel oldu. Ancak, vadi çevresinde ki köylerde yaşayan vatandaş ise ormanın içindeki patika yollardan geçerek bölgeye ulaştı. Güvenlik güçleri köylüler ile iş makineleri arasına barikat kurdu. “Burası bizim. Buradan gitmeyeceğiz. Biz buraya ölmeye geldik” diyen köylüler oturma eylemine başladı. İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yılmaz, “Mecliste farklı partilerde 40’dan fazla Rize kökenli milletvekili var. Bu siyasi bir dava değil. Bu doğanın, ormanların yok edilme davasıdır. Bu İşkencedere vadisinin yok edilmesi davasıdır” diyerek destek istedi. Köylüler ise tarım arazileri, arı kovanları ve evlerinin tehlikede olduğunu dile getirdi.

VALİLİKTEN CEZA AÇIKLAMASI

Rize Valiliği, dün kendi arazilerinde bulunan vatandaşlara ceza yazılmasıyla ilgili açıklama yaptı. İl genelinde çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında olan kişilere ceza yazılmadığının belirtildiği açıklamada, “”Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan, izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.

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