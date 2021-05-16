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İstanbul Valiliği açıkladı! İşte 17 Mayıs-1 Haziran’da uygulanacak tedbirler

İstanbul Valiliği, kentte 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan 'Kademeli Normalleşme Dönemi'nde uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Güncellenme: 18:32, 16/05/2021
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İstanbul Valiliği açıkladı! İşte 17 Mayıs-1 Haziran’da uygulanacak tedbirler

İçişleri Bakanlığı’nın yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği de kentte uygulanacak yeni dönemin detaylarını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı istanbul
Yayınlanma Tarihi:17:53,