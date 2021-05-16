İstanbul Valiliği açıkladı! İşte 17 Mayıs-1 Haziran’da uygulanacak tedbirler

İçişleri Bakanlığı&#8217;nın yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği de kentte uygulanacak yeni dönemin detaylarını duyurdu.. . . . İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı&#039;ndan kademeli normalleşme genelgesi. İlginizi ÇekebilirOkullar ne zaman açılacak belli mi? Pazartesi günü için MEB&#039;ten açıklama.... aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6434436}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-valiligi-acikladi-iste-17-mayis-1-haziranda-uygulanacak-tedbirler-6434436');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6434436,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-valiligi-acikladi-iste-17-mayis-1-haziranda-uygulanacak-tedbirler-6434436/","headline":"u0130stanbul Valiliu011fi au00e7u0131kladu0131! u0130u015fte 17 Mayu0131s-1 Haziran&#8217;da uygulanacak tedbirler","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","istanbul"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/16/iecrop/kiz-iha21_17521418_16_9_1621177001-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-05-16 17:53:35","dateModified":"2021-05-16 18:32:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":2375}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-valiligi-acikladi-iste-17-mayis-1-haziranda-uygulanacak-tedbirler-6434436/');