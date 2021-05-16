İstanbul’da metro sefer saatleri belli oldu

Metro İstanbul tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs günü itibarıyla metro hatlarının sefer saatlerine ilişkin bir duyuru yayınladı.

Duyuruda, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla seferlerin 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 17 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul genelinde hafta içi hergün 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma gecesi 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Hafta İçi Tarifesi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 arasında normal tarife ile, 21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

*TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-21.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacaktır.

Hafta Sonu Tarifesi:

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

*Aşağıda listelenen hatlarımızda hafta sonu işletme yapılmayacaktır.

Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.