İstanbul’da pişkin hırsızlar!

Olay, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan sitede yaşandı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Y.M., motosikletini bulamayınca durumu site güvenliğine bildirdi.

Güvenlik çalışanları ile kamera kayıtlarını izleyen Y.M., otoparka fark edilmeden giren 3 maskeli kişinin motosikletini çaldığını gördü. Şüphelilerden birinin, arkadaşları motosikleti çalarken güvenlik kamerasına dönüp el hareketi yaptığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan Y.M., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin motosiklet hırsızlarını yakalamak için çalışmaları devam ediyor. (DHA)