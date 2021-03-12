İstanbul’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının süresi uzatıldı

Salgın riskinin yoğun olarak devam ettiği İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK'tan ücretsiz yararlanmaya devam edebilmeleri için hazırlanan teklif İBB Meclis gündemine geldi. Sürenin uzatılmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

30 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

Karara göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarının ücretsiz olarak kullanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Aynı haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel ve intörn doktorlar da dahil tüm çalışanlar yararlanacak.

İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan yararlanması karara bağlandı.

İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanılmasından doğacak gelir kaybı da İBB tarafından sübvanse edilecek.