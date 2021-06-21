İstanbul’dan Gana’ya kargoyla silah gönderirken yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gana uyruklu bir şüphelinin, ülkesine silah göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin silahları bir kargo firması üzerinden sevk edeceğini öğrenen ekipler çalışma başlattı. Kargo firmasına giden polis, şüphelinin bir çanta bıraktığını öğrendi.

17 SİLAH BULUNDU

Savcılıktan alınan izinle çantayı açan polis 17 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler silahları bırakan şüphelinin Gana uyruklu W.O.(37) olduğunu tespit etti. Şişli'de kaldığı belirlenen W.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÜLKESİNDE DE ARANIYOR

Emniyete götürülen şüphelinin ülkesinde “silah kaçakçılığı” suçundan arandığı öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.