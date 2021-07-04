İYİ Partili Koray Aydın: İktidarla sandıkta hesaplaşacağız

İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın, teşkilat çalışması için bugün Bursa’ya geldi. Bursa'da bir otelde basın mensupları, partisinin ilçe başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Koray Aydın, AKP hükümetinin kamuoyunda korku oluşturarak siyaset yaptığını, İYİ Parti'nin korku iklimini milletle buluşarak dağıttığını belirti.

“İKTİDAR TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYOR”

İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun açılış konuşmasıyla birlikte sözü alan Koray Aydın, toplantıda, iktidarın Türkiye'yi yönetemediğini ifade ederek şunları söyledi:

* Türkiye'yi geziyoruz herkes dertli, geçim sıkıntısı içine düşen milyonlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Dertlerini söyleyemeyen, onların bu dertlerine aracı olması gereken sivil toplum kuruluşlarının bile konuşamadığı, derdini anlatamadığı, teslim olmuş anlayışlarına karşı biz İYİ Parti olarak, genel başkanımızın da talimatıyla, bütün hak arayışında olan gruplara, milletin kürsüsünü kendilerine bıraktık. Her hafta bir grup adına o grubu temsilen onların sıkıntılarını, dertlerini anlatmasına imkan tanıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız, yaşanan ekonomik sıkıntıyı, bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz.

Vatandaşın oy verdiği iktidar partisinin halkı yoksullaştırdığına dikkat çeken Koray Aydın, “İktidarda görülmemiş bir çürüme ve güç zehirlenmeye şahit oluyoruz. Esnafı, işçiyi, emekliyi, çiftçiyi yoksullaştıran bir hükümet söz konusu” dedi.

“ENFLASYON ORANLARINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR TÜİK YALANCI”

“Geçtiğimiz hafta içinde TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Oranları düşük gösteriyor” diyen Aydın, “TÜİK yalancı, bu ülkenin insanlarıyla alay eden bir kurum oldu. Yalanın ucuna yalan ekleyerek enflasyon düşük gösteriyorlar. Vatandaşlarımız 1 ay önce aldıkları ürünü, aynı fiyata bir ay sonra alamıyor. Ama gelin görün ki ülke güllük gülistanlık gösteriliyor. Halkını ciddiye almayan, feryadını duymayan, lüks ve şatafat içinde olan AKP iktidarı ile bu millet çok kısa sürede hesaplaşacak” ifadelerini kullandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da göndermede bulunan Aydın, “Ruhsar Pekcan, tarihi bir rezalete imza atıyor, kendi şirketi aracılığı ile bakanlığına mal satıyor ama savcılarımız uyuyor” şeklinde konuştu.

“SOYLU İPİN UCUNU KAÇIRDI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepki gösteren Koray Aydın, şöyle devam etti;

* Soylu mafyadan her ay 10 bin dolar maaş alan siyasetçiden söz ediyor ama gelin görün ki, Türkiye'nin mahrem bakanlık koltuğunda oturan Soylu, etrafında dönen kirli işleri bilmiyor. Uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu ülke haline gelmişiz gıkı çıkmıyor. Türkiye uyuşturucunun pazarı olmuş. Milyon dolarlık rüşvetler havada uçuşuyor, sesi çıkmıyor.

“ZAMLARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

AKP’li yöneticilerin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyleyen Koray Aydın, “Kendi insanını maraba gören, fakirleştiren bu AKP hükümetine karşı millet mücadelesi veriyoruz. Seçim ister 2023'te olsun, isterse daha erken olsun, bu iktidar gidici. Sokağa çıkacak yüzleri yok. Açıkça söylüyorum, iktidarın birikmiş günahlarının hesabını kendilerinden mutlaka soracağız” dedi.

“İYİ Parti teşkilatları bu düzene, milletinin yanında durarak baş kaldırdı. İYİ Partililer fakirleştirilen Türk halkı adına isyan hareketidir” ifadelerini kullanan Aydın, hafta içinde elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlarla ilgili olarak da, “Hükümet zam yapmaya devam edecek. Partimiz, yapılan son zamlarla ilgili hukuki çalışmalar yürütüyor. Elektrik ve doğalgaz zamlarını yargıya taşıyacağız ” diye konuştu.

“DİYALOG KAPIMIZ AÇIK”

Toplantıda DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile aynı ittifak içinde olup olmayacaklarını sorusuna ise Koray Aydın, şöyle yanıt verdi:

* Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Her parti aynı düşünmeyebilir. Ama Türkiye meseleleri konusunda ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan biz o diyalog kapısını bütün partilere karşı açık tutuyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık.