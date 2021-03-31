İYİ Partili Mısırlıoğlu’dan AKP teşkilatı hakkında çarpıcı iddia

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu partisinin il başkanlık binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin corona virüse rağmen gerçekleştirilen lebalep 7'inci Olağan Büyük Kongresi'ni eleştiren Mısırlıoğlu, ”Kongre Covid salgınına davet çıkaran bir kongre oldu. Yasaklarla kapatılan işyerleri varken, Türkiye'nin her yerinden getirilen vatandaşlar ülkemizi kırmızıya boyadı. Sadece bir kibir için o kadar vatandaşı bir araya toplamak tek adam rejimine hiç yakışmadı. Başkalarına yasak bize serbest düşüncesiyle yapılan bu tür etkinlikler sonucu hastalanan vatandaşlarımızın vebali bu yönetimindir” dedi.

“AKP TEŞKİLATI ÇAYCISINA KADAR AŞI YAPTIRDI”

AKP Afyonkarahisar İl Teşkilatı'nın çaycısına kadar corona virüs aşısı yaptırdığını ileri süren Mısırlıoğlu şunları söyledi:

* İlimizin turuncu olması bizi rehavete uğratmasın. Bakın bu hastalığın şakası yok. Bakmayın iktidardakilerin insanımızı hovardaca harcadığına. AK Parti Afyonkarahisar il teşkilatı aşının ilk geldiği zamanlarda çaycılarına kadar aşı yaptırdılar.

*Ben bunu ismini vermek istemeyen üst düzey bir sağlık çalışanından duydum. Birer birer gittiklerini, bundan bir buçuk ay önce aşı olduklarını öğrendim.

*Ben bunu ismini vermek istemeyen üst düzey bir sağlık çalışanından duydum. ‘Sizde aşınızı yaptırın. Partilere öncelik var' dedi. AK Partililerin çaycısına kadar aşı yapıldığını söyledi.

*Siyasilerin bir önceliği yok. Her zaman milletin içinde diyorlar. Olabilir. Ama öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz daha önemli. Bunların aşıları geciktirmeden yapılmalı. Biz İYİ Partililer millet olmadan devlet olmayacağını biliyoruz. Devlet olması için sağlıklı bireyler gerekiyor.