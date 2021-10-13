İYİ Parti’ye katıldı, rozetini Akşener taktı

Muğla’nın Fethiye Belediyesi eski başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Behçet Saatcı, İyi Parti'ye katıldı. Saatcı'ya rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bilboardlara Kürtçe afiş astırdığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Saatcı, ardından Demokrat Parti’ye katılan ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinde oyların yüzde 33’ünü alarak Demokrat Parti Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilen, 2019 seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Behçet Saatcı, İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti'nin bugün yapılan Meclis grup toplantısında Behçet Saatcı'nın rozetini, Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Akşener, “Çıkmasın diye kendi rozetimi takıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“YOLUMUZ AYRI DÜŞSE DE İSTİKAMETİMİZ DEĞİŞMEDİ”

İYİ Parti rozeti takıldıktan sonra kürsüde bir konuşma yapan Saatcı şunları söyledi:

* Yolumuz bir süre ayrı düşse de istikametimiz değişmemiştir. Çok şükür ne yolumuzdan vazgeçtik, ne doğrumuzdan, ne de dostumuzdan.

* İnşallah ülkemize başbakan olarak büyük hizmetler yapacak olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyorum.

* Hedefimiz bellidir, haysiyetine dokunulmayan, hakkı hukuku korunan, gelecek umutla bakan, en başta huzurlu bir ortamı milletimizin her derdine sağlamak asli görevimizdir. Bozulan ülke yapısını düzeltmek borcumuzdur.

* Ay doğdu, yol belli oldu. Hilale vurgun gönüller olarak yıldızımızı sancaklara çıkaracak yolculuğumuza bende bir kez daha bismillah diyorum.

* Allah utandırmasın. Unutmayalım ki herkesin partimiz ve ülkemiz için yapabileceği bir şeyler vardır.”