Jandarmadan PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu 10-11 Mart tarihinde Yüksekova ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

“Bakan Soylu’dan jandarmaya teşekkür”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sosyal medya hesaplarından, “482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin. Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha. Tebrikler @Jandarma” ifadelerine yer verdi.

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