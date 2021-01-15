Jigolo ilanıyla 1 milyon TL dolandırdılar

Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis, internet üzerinden “Jigolo” ilanı veren bazı kişilerce dolandırıldıklarını söyleyen 24 mağdurun şikayeti üzerine harekete geçti.

Jigolo olarak para kazanacaklarını umarak dolandırıcıların kurbanı olan mağdurların 217 bin lira para kaptırdıkları tespit edildi. “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla başlatılan soruşturma 8 Ocak'ta operasyona dönüştürüldü.

VURGUNUN BOYUTU 1 MİLYON LİRA

Düzenlenen baskında 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 9 bilgisayar ve 29 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şikayetçi dışında çok sayıda mağdur bulunduğu vurgunun boyutunun ise 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 5 şüpheli tutuklandı.