Kadınlar İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için kuyruğa girdi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar, dava açma kuyruğuna girdi. Onlarca kadın, hazırlanan ortak dilekçeyle açılacak olan davada kendilerini temsil etmeleri için avukatlar Işık Arcan, Nilgün Öğünçü ile Ayşe Öğünçü Aral'a noterden vekaletname vermek için dakikalarca sıra bekledi.

HER GÜN ONLARCA KADIN BAŞVURUYORDU

Danıştay Dava Dairesi Başkanlığına verilmek üzere hazırlanan başvuru dilekçesinde, Cumhurbaşkanının aldığı kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağına dikkat çekildi. Her gün onlarca kadının söz konusu uluslararası sözleşmeye dayanarak mahkemelere ve kolluk kuvvetlerine başvurduğu hatırlatıldı.

KONTROLSÜZ VE KEYFİ YETKİ VURGUSU

Yürütmenin iptal istemini içeren başvuru dilekçesinin sonuç bölümünde şu ifadeler dile getirildi; “Her an kadınların öldürüldüğü, cinsel saldırıya uğradığı, sömürüldüğü, benzeri yaklaşımlarıyla desteklendiği bir ortamda, kadın cinayetlerine ve tecavüzlerine dur demek için, bu keyfi ve kontrolsüz yetkinin kullanılması ile hem toplum hem de devlet bekası için tehlikeli sonuçlar hasıl olması mümkündür.”

İlginizi Çekebilir 'İstanbul Sözleşmesi' feshine tepki! Sokağa döküldüler