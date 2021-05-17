Kapanma bitti İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı

Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini, şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40'da itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

İZMİR VE ANKARA’DA DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte İzmir’de sabahın erken saatlerinde trafikte hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Liman Caddesi’nden görüntülendi. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde otobüs duraklarında işlerine gitmek için toplu taşıma ve servis araçlarını bekledi.

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlar, yollara çıkmaya başladı. Merkezi yollarda araç trafikleri başladı. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte esnaf günler sonra kepenklerini açtı.

(İHA)