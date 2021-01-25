‘Hoca’nın cenazesinde izdiham! Corona salgınını kimse umursamadı!

Covid-19 virüsü nedeniyle bir süre önce Ordu'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen emekli din görevlisi Nuri Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in de babası olan 91 yaşındaki Genç, Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Ordu ve Giresun'da tanınan bir din adamıydı.

AKP VE DİYANET’TEN TAZİYE

Nuri Genç’in ölümü üzerine AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Milletvekili Ergün Taşçı, Şenel Yediyıldız, DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve bölgedeki çok sayıda belediye başkanı taziye mesajı yayınladı.

TEDBİRLER UNUTULDU

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza çevre illerde görev yapan valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Bütün uyarılara rağmen özellikle ön saflarda sosyal mesafe kuralının unutulduğunu cenaze töreninin ardından Genç’in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

NURİ GENÇ KİMDİR?

1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, çocukluk yıllarında Kur'an eğitimi aldı. Medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statüyle Samsun'un Terme ilçesinde Kur’an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney köyü ve Bozat beldesinde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmi Kur’an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.