Karnından 2 kiloya yakın kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre, operasyon İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Polis, Etiyopya – İstanbul uçağının yolcularından olan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli şahsın sindirim sisteminden toplam 96 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı bir kilo 844 gram gelen kokain ele geçirildi. Nijerya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı, 1 Haziran'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kokain kaçakçısının havalimanına girdiği anlarda çekilen görüntülerde, şüphelinin karnındaki şişlik ve yürümesi dikkat çekiyor. O anlardaki görüntüler de kameralara yansımış görünüyor.