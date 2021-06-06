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Karnından 2 kiloya yakın kokain çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen bir yolcunun sindirim sisteminde taşıdığı bir kilo 944 kokaini ele geçirdi. Nijerya uyruklu kokain kaçakçısı tutuklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:53, 06/06/2021
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre, operasyon İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Polis, Etiyopya – İstanbul uçağının yolcularından olan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli şahsın sindirim sisteminden toplam 96 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı bir kilo 844 gram gelen kokain ele geçirildi. Nijerya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı, 1 Haziran'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kokain kaçakçısının havalimanına girdiği anlarda çekilen görüntülerde, şüphelinin karnındaki şişlik ve yürümesi dikkat çekiyor. O anlardaki görüntüler de kameralara yansımış görünüyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:24,