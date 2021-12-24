Kaymakamın ‘salamura tesisi’ Meclis gündeminde

Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin’e, çivi çakmanın dahi yasak olduğu Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki arazisine zeytin salamura tesisi ve ev yapma ruhsatı verildi. Kaymakam Çetin, imarsızken aldığı araziyi, yapılaşma izni aldıktan sonra sattı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vererek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

Gökmen ULU

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İzmir'in Karaburun İlçesi Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Cumhurbaşkanlığı tarafından Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) kapsamına alınan Mordoğan'da arazi satın aldı.

İmar planına göre tarım alanı olan ve ÖÇK ilanından sonra her türlü yapılaşma faaliyetinin durdurulduğu bölgede yer alan arazi için Kaymakam Çetin ev ve zeytin salamura tesisi yapma başvurusunda bulundu. Çetin, yapılaşma ruhsatı aldıktan sonra araziyi sattı.

ÖÇK BÖLGESİNDE ARAZİ ALDI, EV VE TESİS BAŞVURUSU YAPTI

İddiaya göre olay şöyle gelişti:

* Serap Özmen Çetin, 1 Eylül 2018 tarihinde Batman Vali Yardımcılığı'ndan Karaburun Kaymakamlığı'na atandı. Çetin, göreve başladıktan yaklaşık 15 ay sonra, 18 Aralık 2019 tarihinde Mordoğan Mahallesi Çatalkaya mevkiinde 1347 metrekarelik arazi satın aldı.

* Çetin, ilçenin imar planında tarım alanı olan araziyi satın alma işlemini, söz konusu alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mart 2019 tarihinde Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) ilan edilmesinden sonra yaptı.

* ÖÇK ilanı ile birlikte bölgede geçerli tüm imar planları ve faaliyetlerinin askıya alındığı dönemde, Çetin arazisinde yapılaşma gerçekleştirmek için harekete geçti.

ÖÇK'DAKİ ARAZİYE YAPILAŞMA ONAYI VERİLDİ

Kaymakam Serap Özmen Çetin, araziye zeytin salamura tesisi ve ev yapmak için başvuruda bulundu.

İzmir İl Tarım Müdürlüğü 23 Aralık 2020 tarihindeki yazı ile “Söz konusu evin tesisten önce yapılmaması, parselin vasfının arsa olarak değiştirilmemesi ve ifraz edilmemesi kaydı ile uygun görülmüştür” kararını verdi.

Karaburun Belediyesi, ilgili kamu kurumlarından uygunluk görüşü aldıktan sonra 4 Ocak 2021 tarihinde Kaymakam Çetin'in başvurusu hakkında imar durum belgesi verdi.

Belediye, evrakın üzerine, “Arazi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanında kalmaktadır” ibaresini not düştü. Hem bu olguya hem de bölgenin ÖÇK kapsamında olmasına rağmen, Karaburun Belediyesi'nin 16 Temmuz 2021 tarihinde Çetin'e ev ve zeytin salamura tesisi yapı ruhsatı verdiği ortaya çıktı.

İMARISZKEN ALDI, RUHSAT ALIP SONRA SATTI

Kaymakam Çetin'in imarsızken aldığı araziyi imar izinlerini aldığı bu işlemlerin ardından sattığı öğrenildi.

Kaymakamın hukuksuz imar rantı sağladığını öne süren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Çetin'in ayrıca arazinin satış işleminde rayiç bedelini düşük göstererek devletten vergi kaçırdığını iddia etti. Bakan, “Yaptığımız araştırmaya göre, ÖÇK ilan edilmeden arsanın fiyatı bölgedeki rayiç 300 bin lirayken 115 bin liraya düşmüş. Vatandaşın arazisi değer kaybetmiş. Ancak kaymakamın salamura tesisi ve ev yapım izni alındıktan sonraki rayiç 800.000 TL bugün sorduğumuzda fiyat 1.000.0000 TL

Murat Bakan olayı TBMM gündemine de taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemi ile soru önergesi veren Bakan, “Bu durum, sıradan vatandaşın ÖÇK mevzuatı kapsamında arazilerine çivi çakamadığı, hiçbir imar talebine yanıt alamadıkları dönemde, kırsal alandaki bir arazinin Kaymakam tarafından salamura tesisi ve ev imarlı hale getirildikten sonra satılması, üstelik imarsız olduğu dönemde mali değeri daha düşük olan bu arsanın tesis ve ev imarlı yapıldıktan sonra satılması tartışmalara yol açmıştır. Öte yandan, Kaymakam'ın sattığı bu arazinin 3 ayda 4 kez sahibinin değişmesi de gündeme gelmiştir” dedi.

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında, görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılacak mıdır” sorularını yöneltti.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPMADI

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, “Bu projeyi onaylayan biz değiliz. Tarım alanlarında yetkili olan Tarım İl Müdürlüğü, projeyi onayladıktan sonra ruhsatlandırmak için belediyeye gönderdi. Bizimle ilgili değil” dedi. SÖZCÜ'nün söz hakkı için makamını aradığı Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ise açıklama talebimize cevap vermedi. Çetin, özel kalem müdürlüğü aracılığı ile ilettiği mesajında açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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