Kaymakamlık lojmanını lüks villa ile takas etiler

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaymakam evi ile kamu personelinin kullandığı 6 dairelik 3 katlı lojman, Çukurbağ Yarımadası'ndaki iki lüks villa ile takas edildi iddia edildi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, verdiği önerge ile takas iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bahşi önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mülkiyeti Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'na ait olan ve Kaş ilçe kaymakamının kullandığı, merkez Andifli Mahallesi 25 ada/3 nolu parselde bulunan kaymakam evi ile 6 daireden oluşan 3 katlı lojman binası ekonomik ömrünü tamamladı gerekçesiyle takas edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karardan sonra 21 Ağustos 2020 tarihinde Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda yer alan ve 1289 metrekare büyüklüğe sahip 193 ada/3 parseldeki iki adet lüks villa ile takas işlemi gerçekleşmiştir”

Bahşi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

* Kaymakamlık Konutu ve lojmanları için biçilen değerin 8.069.943,75 TL olduğu doğru mudur?

* Takas edilen 2 adet villa ve arazisi için 6.807.410 TL değer biçildiği doğru mudur?

* Takas işleminin gerçekleştiği 21 Ağustostan 2 hafta önce Kaş'lı bir iş adamı tarafından Noter kanalıyla Kaymakam evi ve lojmanlar için 12 Milyon TL teklif edildiği doğru mudur?

* 12 Milyon TL teklif eden iş adamının bir süre sonra yine Noter kanalıyla teklifini geri çekmesinin sebebi nedir?

* 12 Milyon TL teklif eden iş adamının Kaymakamlık Konutu ve lojmanları için biçilen değer olan 8.069.943,75 TL’ye almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Teklif edilen değer ile satın alınan değer arasındaki yaklaşık 4 Milyon TL farktan dolayı Kamunun zarar etmesini nasıl karşılıyorsunuz?

* Antalya YİKOB'un öncelikle kamu personelinin konut sorununa çözüm üretecek projeler geliştirmesi gerekirken villa takası yapmasını doğru buluyor musunuz?