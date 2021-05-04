Kayyum’un ihalesi AKP’liye gitti

Batman Belediyesi, 24 Mart tarihinde “20 Adet Kolona, 2 Adet Büyük Duvara Resim Ve Boyama Hizmeti Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleye iki kişi katıldı ancak sadece 155 bin 200 TL teklif veren AKP'nin 2018 yılında Batman milletvekili aday adayı olan Mekan Görük'ün teklifinin geçerli sayıldığı açıklanarak 26 Mart'ta da sözleşme imzalandığı bildirildi.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ

Kayyumun binlerce liralık ihale verdiği Mekan Görük'ün 2018 yılındaki genel seçimlerde AKP'den Batman Milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan AKP'li Görük'ün sosyal medya hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soyluy’la fotoğrafı bulunuyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP'nin yüzde 66,03 oyla kazandığı Batman Belediyesi'ne geçen yıl mart ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Valisi Hulusi Şahin Batman Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atanmıştı.