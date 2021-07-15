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Kaza yapan yaşlı adama şok üstüne şok yaşadı

Samsun'da trafik kazasında yaralanan sürücünün babası kaza sonrası yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi. Kaza anı ve yumruklu saldırı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Güncellenme: 21:33, 15/07/2021
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Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. idaresindeki 55 ACG 009 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Emre Ç. idaresindeki 53 BA 076 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

SALDIRIYA UĞRADI

Kazada araç sürücüsü Emre Ç. ile yanında bulunan 62 yaşındaki babası Adem Ç. yaralandı. Kazanın ardından araçtan inen Adem Ç. yumruklu saldırıya uğradı. Sırt üstü düşen Adem Ç. kafasını yere çarptı. Etraftaki vatandaşlar yumruklu saldırıya müdahale ederek tarafları ayırdı.

KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ve araçtan inen yaralı Adem Ç.’ye yumruklu saldırı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı baba-oğul 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adem Ç. kazada yaralandığını, kaza sonra 3 kişinin kendisine saldırarak darp ettiğini, gözünden ve yere düşmesi sonucu kafasından yaralandığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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