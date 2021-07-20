Kesilmekten kaçan keçi manavın tentesine çıktı

Ramazan adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Gaziantep'te takipçisi oldukça çok olan Antep Gündemi adlı kullanıcıyı etiketleyerek “Bir adet merinos cinsi kurbanlığımız Düztepeden kaçarak, devlet hastanesi ve yüzüncü yıl parkı civarında kaybolmuştur.

FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTILAR

Görenlerin, 05336134081 nolu telefona haber vermesi rica olunur” mesajını paylaştı. Kullanıcı, kaybolan kurbanının fotoğrafını da mesajına ekledi. Antep Gündemi adlı kullanıcı da bunu izleyicileriyle, “Bu koyunu gören olursa sahibi aşağıda” şeklinde paylaştı.



İNATÇI KEÇİ

Gaziantep'in Düztepe Semti'nde ise kesilmek üzere götürülen keçi, 27 U 634 plakalı hafif ticari araçtan kaçarak, bir marketin tentesine çıktı. Tente ile kamyonetin tavanı arasında gidip gelen keçi, inadını gösterip uzun süre direnerek sahibine güç anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği bu anların sonunda inatçı keçi sahibi tarafından yakalandı.