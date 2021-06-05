Kır lokantası kurulması işletilmesi işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenecek olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 16.06.2021 Çarşamba günü saat 10:30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 – 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre işletilecektir.

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