Kırklareli Vize’de 586,06 metrekare arsa mahkemeden satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Kırklareli İl, Vize İlçe, 356 Ada, 8 Parsel, EVREN Mahalle/Köy, Aktoprak Mevkii, taşınmaz arsa vasfında müştereken kayıtlı olup, parsel üzerinde her hangi bir yapılaşma bulunmadığı, belediye imar durumuna göre ayrık nizam %40yapılaşma oranı 3 kat inşaat izni verildiği, taşınmazın yola olan cephesi, yol, su, elektrik, kanalizasyon vs. belediye hizmetleri açısından avantajları, çarşı pazara olan mesafesi serbest piyasa rayiçleri, ekonomik koşullar, mahalli rayiçler dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 586,06 m2

İmar Durumu : İmar planı içinde olup ayrık nizam 3 kat 0.40 inşaat alanına sahiptir.

Kıymeti : 293.030,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 02/09/2021 günü 14:30 – 14:35 arası

2. Satış Günü : 30/09/2021 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri : VİZE BELEDİYE KAPALI DÜĞÜN SALONU

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