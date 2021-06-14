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Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik kilit

İstanbul'da, corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Güncellenme: 08:30, 14/06/2021
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Kentte 12 Haziran Cumartesi günü 22.00'da ‘de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve gece devam eden yağış nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:25,