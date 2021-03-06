Kısıtlamaların gevşetildiği Bursa için kritik uyarı: Vakalar artıyor

Sarı renkle gösterilen orta riskli grupta yer alan Bursa’da, kontrollü normalleşmeyle hafta sonu kısıtlamaları kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’dan ise dikkat çeken açıklama geldi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlamaları ilimizde kaldırıldı. Ancak vaka sayıları maalesef artmaya başladı. Rehavete kapılırsak bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Tam anlamıyla normalleşmeye geçmek için kontrollü normalleşme sürecini başarıyla atlatmamız gerekiyor.

* Hepimiz biliyoruz ki bir yıldır çok bunaldık, sıkıldık ama bir an önce haritada şehrimizi maviye taşımak adına bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim ve geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak adına tedbirlere hep birlikte azami derecede uyalım. Sağlık ordusunun neferleri olarak Covid-19 ile mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Sizlerin de desteğini bekliyoruz.

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