Konya katliamında yeni gelişme: WhatsApp grubu kurarak organize olmuşlar

Konya’da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin katledilmesi olayında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırganların WhatsApp grubu kurarak organize olduklarını söyledi.

MÜSLÜM EVCİ

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Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayla Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı.

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Polis, yaptığı incelemede Mehmet Altun’un açtığı ilk ateşten sonra yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından da aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe verdiğini saptadı. Olay anı da evdeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cinayet zanlısı Mehmet Altun’un gerçekleştirdiği katliam sonrası kaçtığı tespit edilen kiralık araç Konya'nın Bozkır ilçesi ormanlık alana yakın bir yerde bulunmuştu. Konya polisi, jandarmanın da desteği ile arama, yakalama çalışmalarını bu bölge de devam ettiriyor.

AİLENİN AVUKATI AÇIKLADI

Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut katliama ilişkin yenir bilgi paylaştı. Dedeoğulları ailesine 12 Mayıs’ta da saldırı yapıldığını hatırlatan Karabulut, saldırganların o tarihten sonra WhatsApp grubu kurduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, şu ifadelere yer verdi: Katliamı yapanın yalnız olmadığı, 12 Mayıs’ta Dedeoğulları ailesine yapılan saldırıdan sonra saldırgan ailenin WhatsApp grubu kurarak organize bir şekilde tasarlayarak katliamı yaptıkları ortaya çıktı.

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