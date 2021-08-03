Hayatta kalan tek Dedeoğlu: O kamerayı saldırı olur diye taktırdık

Dedeoğlu Ailesi'nin hayatta kalan tek ferdi olan 40 yaşındaki Çetin Dedeoğlu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Dedeoğlu,12 ve 22 Mayıs'taki iki ayrı saldırıdan sonra delil elde etmek için kamera taktırdıklarını söyledi. Kamera sayesinde cinayetin görüntüleri ve fail ortaya çıktı.

İSMAIL SAYMAZ

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İngiltere’de yaşadığını belirten Çetin Dedeoğlu, ailesinin 20-25 yıl önce mahalleye taşındığını, kavgalı oldukları ailelerin kendilerinden sonra geldiğini, ilk gerginliğin 2010 yılında yaşandığını söyledi.

12 Mayıs’taki saldırı için hiçbir sebep bulunmadığını kaydeden Dedeoğlu, 22 Mayıs’ta da ailesine hakaret ve tehditte bulunulduğunu ileri sürdü. Bu olaydan sonra evlerine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Dedeoğlu, şöyle devam etti:

“Hatta K. Ailesi’nin özel hayatına müdahale etmemek için kameraların açısını sadece bahçemizi görecek şekilde ayarlamaya özen gösterdik. Kameraları taktırmamdaki amaç, karşı tarafın saldırılarının devam etme ihtimaline binaen delil elde etme maksatlıydı.”

Dedeoğlu, saldırıdan dört gün önce Saraçoğlu Mahallesi’nde oturan dedesini ziyarete gittiği için evde olmadığını anlattı. O gün Ukrayna’ya gitmek üzere Ankara’da bulunurken saldırı haberini aldığını anlatan Dedeoğlu, şunları söyledi:

“Olayın kedi ve benzeri şeyle ilgisi yoktur. Babamın o tarihte ektiği tarla Lüfti K.’nin tarla komşusudur. Lütfi tarla işleri için babamdan yardım istemiş. Radyoda güneydoğudaki olaylar nedeniyle haber çıkınca Lütfi, Kürtlere küfretmiş. Bir iki kez daha tekrarlayınca babam ‘Nasıl küfredersin, seni sinkaf ederim’ demiş. Bütün Kürtleri PKK ile bir tutamayacağını söylemiş. Bu olay karakola yansımamış.”

Dedeoğlu, 12 Mayıs’taki saldırıda tutuklanan Ayşe K.’nin tahliye edilmesi sonrasında karşı tarafın bakış ve kafa sallama şeklindeki tehditkar hareketlerinin arttığını savunarak, “Babam, Ayşe’nin sürekli tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ifade ederdi” dedi.

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