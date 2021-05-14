Korkunç görüntü! Kıl payı kurtuldu

Yürekleri ağza getiren kaza, dün Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.

KORKU İÇİNDE AKRABALARINA KOŞTU

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki TIR, Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi. Bisikletiyle TIR’a yandan çarpan Yusuf Duha bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, TIR sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı. Olay yerine 112 ekiplerinin çağrılmasının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği açıklandı. (İHA)

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