‘Laiklik Anayasa’dan çıkarılsın’ diyen Mehmet Boynukalın’dan tepki çeken bir paylaşım daha

Ayasofya Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, ‘#AnayasadaİslamOlsun’ etiketiyle yaptığı “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” paylaşımıyla Anayasa'dan laikliğin kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

CİNAYET CİNAYETTİR

Bu paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Boynukalın, bu kez de kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı paylaşımla eleştiri oklarını üzerine çekti. Kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getiren Boynukalın, Twitter hesabından “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: ‘Sizin için kısasta hayat vardır’ ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” paylaşımında bulundu.