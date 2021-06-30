LGS sonuçları açıklandı! MEB 2021 LGS sonuçları sorgulama ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi için sonuçları açıldı. İyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler bir sonraki adımda tercih heyecanını yaşamaya başlayacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Öğrenciler, istenilen bilgileri girerek LGS sonuçlarını öğrenebilecek.

97 ÖĞRENCİ “FULL” ÇEKTİ

– LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

– 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 oldu.

LGS’DE TESTLER ARASINDA EN YÜKSEK BAŞARI TÜRKÇE’DE

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt tes- tinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir. Sayısal bölümde yer alan Fen Bi- limleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93'tür.

Alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı ince- lendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki öğrenci performans- larının 2020 yılındaki öğrenci performansları ile genel bir benzerlik içinde olduğu görülmektedir.

Merkezi sınav puanı dağılımı, 2020 yılında olduğu gibi öğrenci yoğunluğunun 200-299 puan ve 300-399 puan aralığında olduğunu göstermiştir. 400-500 puan aralı- ğındaki öğrenci oranı 2020 yılına göre kısmen düşmüş ve %5,61 olarak hesaplanmış

Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 97 öğrenci doğru ce- vap vermiştir. Bu öğrenciler 36 farklı ilde bulunmaktadır.

doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsi- yete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin orta- lamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir

anne ve baba eğitim düzeyine göre sınav puanlarının değişimine odaklanılmış,anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler arasında 120 puana varan fark oldu- ğu görülmüştür. Bu sonuçlar, 2020 yılında olduğu gibi, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın sınav perfor- mansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.