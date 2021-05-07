Malatya’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem oldu.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde meydana gelen, merkez üssü Pütürge İlçemiz olan 3.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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