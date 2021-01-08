Malatya’da kuruldu, Sivas’ı sular altında bıraktı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bulunan Sofular köyünde Tohma Çayı üzerinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali geçtiğimiz günlerde su tutmaya başladı. İddialara göre kapakları iki gün önce kapatılan barajın suyu planlananın dışında geniş bir araziye taştı.

“SU İKİ METRE DAHA YÜKSELİRSE…”

Suların taşmasıyla Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan birçok vatandaşın yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Köy sakinleri, suyun 2 metre daha yükselmesi halinde 400 dönümlük arazinin sular altında kalacağını ileri sürdü. Sarıca köyü sakinleri, yetkililerden bu durumun çözülmesini ve tarım arazilerinin sular altından kurtarılmasını istiyor.

Sarıca köyü sakinleri arazilerinin sular altında kalmasından dert yanarken, baraj setinin önünde kalan Sofular köyü sakinleri ise barajın su tutmaya başlaması ile susuz kaldıklarını dile getirip tepki gösterdi.

“BİZE ‘SULAR SİZİN ARAZİZE ULAŞMAYACAK’ DEDİLER”

Gürün Sarıcı köyü sakinlerinden Sabri Gökdeniz, ceviz ağaçlarının ve sulamada kullandığı boruların sular altında kaldığını belirterek, “Buraya yapılan elektrik sistemi projesinde aşırı bir sistem, kot hatası var. Bizim buraya yapıldığında biz buna karşı çıktığımızda sizin bağınıza bahçenize kesinlikle zarar olmayacak dediler. Bu proje 10 yıl önce yapıldı. Bu proje Malatya Sofular köyüne yapıldı. Sivas il sınırına yapılmadı. Komşu köylerimiz de zarar gördü ama onlar bir kere bir hata yaptılar. Biz bunlarla konuştuğumuzda ‘Bu su olmayacak, aşağıdan yukarı çıkmayacak' dediler. Bizim şu anda hayvanlarımızın otlama alanları gitti. Benim burada ceviz ağacım var. Fıskiye borularım var. Hepsi sular altında kaldı. Bunun sorumlusu buraya gelecek buna bir açıklama yapacak. Sen geleceksin kafana göre kapağını indireceksin, beni burada mağdur edeceksin ve buraya gelmeyeceksin'' şeklinde konuştu.

“BİZİM TOPRAĞA VE PARAYA İHTİYACIMIZ YOK”

Sarıca köyü sakinlerinden Sait Mehmet Kapısız ise, “Şu alanda en çok arazisi olan Mustafa Yılmaz ve benim. Bizim arazilerimiz su içinde kaldı. Herhangi bir istimlak falan istemiyoruz. Azerbaycan 30 yıl sabretti. En son 2 bin 783 askerini şehit vererek toprağını teslim aldı. Bizim toprağa ve paraya ihtiyacımız yok. Bunu yetkililer nasıl telafi etmek istiyorlarsa gelsinler zararımızı karşılasınlar'' dedi.

“SU ALTINDA KALAN ALAN GENİŞLEYECEK”

Malatya’nın eski Sofular Belediye Başkanı Etem Körükmez, suyun 2 metre daha yükseleceğini ve suların yükselmesiyle sular altında kalan alanın genişleyeceğini dile getirerek, “Bizim buradaki komşu köyümüzün arazilerinde vaziyeti görüyorsunuz. 2 metre daha yükseldiği zaman bulunduğumuz alan da sular altında kalacak. Ekonomik olarak bu insanlar buradan yararlanıyor. Bahçeler var, meyve ağaçları var. Bu insanlar çocuklarına, torunlarına bırakmak mecburiyetinde. Şu insanlara bir bakın hepsi mağdur. Kanallarda yarın su sızmaları olacak, bu 6 bin 500 dönüm arazinin en az 3 bin dönüm yeri bataklık, sazlık olacak. Bunun hesabını kim verecek'' ifadelerini kullandı. (İHA)