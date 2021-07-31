Manavgat Belediye Başkanı Sözen’den kritik çağırı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; zorlu süreçten faydalanmaya çalışan provokatörlerin masum vatandaşlardan kimlik sorduğunu, havaya ateş ettiğini belirterek, “Bu tip provokatörlere izin vermeyin” çağrısında bulundu.

İSMAIL AKIN

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4 gün önce 4 ayrı noktadan başlayıp yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınla mücadele veren Manavgat, diğer yandan da provokatörlerle mücadele ediyor.

Zorlu koşullardan faydalanmak isteyenlerin sokakta vatandaştan kimlik sorduğunu, havaya ateş açtığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Yangın felaketine maruz kalan bölge halkımız, şu günlerde canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanını, yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi vermektedir. Ancak bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir. Bu şahıslar ‘kundakçı, şüpheli’ yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır” dedi.

“TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİMİZİ ÜST ÖLÇEKTE SERGİLEMELİYİZ”

Sözen açıklamasının devamında şunları söyledi:

* Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir. Toplumsal birlikteliğimizi üst ölçekte sergilememiz gereken bu zorlu dönemde, hepimizin duygularımıza sahip çıkıp, kontrollü olmamız gerekmektedir.

* Bizler iyi günde, kötü günde her zaman birlik ve beraberliğini korumuş olan sağduyulu, çağdaş Manavgat halkı olarak, bu süreçte de hep birlikte sakin kalarak, el ele vererek yaralarımızı sarmaya devam edelim.

* Hepimizin evi Manavgat Belediyesi'nin, Manavgat'ımızın yeniden ayağa kaldırılmasında, halkımızın yanında olarak, yaraları sarmak için mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerimle Manavgat halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

